Les grenades lacrymogènes de la police atterrissent encore dans une école à Mbour, des élèves évacués

Les grenades lacrymogènes de la police ont encore touché une école et provoqué l'évacuation d'urgence des élèves par les Sapeurs pompiers. Et comme il y a moins d'une semaine à l'établissement Mame Yacine Diagne de Dakar, les élèves n'avaient rien à voir avec la manifestation réprimée.

En effet, la marche des chauffeurs de "taxis clandos" de Mbour qui dénonçaient "la lourdeur et la fréquence excessives des taxes" qui leur sont imposées, s'est heurtée à la détermination des forces de l'ordre à la disperser. Dans cette opération de maintien de l'ordre, les limiers ont vu leurs grenades lacrymogènes atterrir dans une école. Près de 120 élèves ont inhalé la fumée et plusieurs d'entre eux dont certains avaient des crises d'asthme, ont été évacués.



Le chef des opérations de la police de Mbour s'est rendu à l'établissement touché pour présenter ses excuses aux autorités et aux parents d'élèves qui ont fermement condamné la bavure.