Les horribles aveux du présumé meurtrier de Khady Diouf à Thiès: "Je n'avais pas d'autre choix"

Le présumé meurtrier de Khady Diouf, 15 ans, tuée par strangulation à Thiès, à 70 kilomètres à l’Est de Dakar passe aux aveux. Assane Fall, comme c’est de lui il s’agit, a révélé avoir tué la jeune fille, en état de grossesse, pour éviter que son père, chef religieux basé à Thiès, ne soit pas au courant de son acte.



Face aux enquêteurs, le jeune marabout reconnaît avoir engrossé Khady Diouf avec qui, il « avait une relation ». Pire, il avoue l’avoir étranglée jusqu’à ce que mort s’en suivie avant de l’abandonner non loin de l’hôpital « Dalal Xel ». Dans ses explications, Assane Fall prétend qu'il n'avait pas d'autre choix que de commettre ce crime pour sauvegarder la réputation de son père, note le journal.



Selon des sources de Libération, Assane Fall est poursuivi pour pédophilie et assassinat puisque l’enquête a établi que le crime a été prémédité.



En effet, le jeune marabout avait envoyé un de ses disciples samedi dernier, au domicile de Khady Diouf pour que cette dernière vienne lui répondre. C’est ainsi que la jeune fille est sortie de chez elle vers 21 heures pour retrouver son bourreau dans la rue.



Le mis en cause lui aurait demandé d'arrêter de « dire partout » que c'est lui qui l'a engrossée. Lors d'une dispute houleuse, Assane met sa « solution » en exécution à l'aide d'un bout de corde qu'il avait dans sa poche.