Les « lions » et leur staff recevront leurs primes de qualification « la semaine prochaine au plus tard »

Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ayant pris part aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et leur staff technique vont recevoir « dès la semaine prochaine au plus tard » leurs primes de qualification, a annoncé ce mardi le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.

« Nous avons reçu l’avance de deux millions de dollars (un peu plus d’un milliard de francs CFA) de la Fifa, et comme nous nous y sommes engagés, les primes de qualification seront mises en paiement aux joueurs et à leur staff dès la semaine prochaine », a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

Me Augustin Senghor a rappelé avoir « pris l’engagement de le faire et de contracter un prêt même à court terme, mais il se trouve que grâce à l’accord trouvé, la Fifa a accepté de nous avancer une certaine somme pour nos préparations ».

« C’est pour que tout soit réglé avant le démarrage du stage le 20 mai prochain »’, a-t-il insisté soulignant que la Fédération n’a plus besoin de faire le prêt envisagé à un certain moment. Les primes de participation seront payées par l’Etat aux 23 joueurs sélectionnés avant le démarrage de la Coupe du monde (14 juin au 15 juillet), a-t-il rappelé..

Le président de la FSF a ajouté : « Nous voulons que les joueurs et leur staff soient focalisés sur le jeu’’, pour qu’aucune chose « ne vienne les perturber durant le tournoi », a insisté le président de la Fédération sénégalaise.

Me Augustin Senghor, par ailleurs maire de Gorée a fait cette annonce en marge d’une cérémonie d’un don de 300 ballons de l’ambassade du Pakistan à Dakar à l’île située au large de Dakar.

Avec APS