Les médecins russes refusent l'évacuation de l'opposant Alexeï Navalny vers l'étranger

L'évacuation sanitaire vers l'étranger du principal opposant russe, Alexeï Navalny, a été bloquée, vendredi 21 août, par les médecins de l'hôpital sibérien d'Omsk. Une décision qui a déclenché la colère de l'équipe de Navalny, qui craint de plus en plus pour la vie de l'opposant placé en réanimation après un empoisonnement présumé.



"Le médecin chef a annoncé que Navalny n'était pas transportable. Son état est instable", a indiqué la porte-parole de l'opposant Kira Larmych sur Twitter, estimant qu'il serait "mortellement dangereux de le laisser à l'hôpital non équipé à Omsk, avec un diagnostic toujours en attente".



Selon elle, la décision des proches de l'opposant n'est pas suffisante pour déclencher son transfert afin d'être soigné à l'étranger, les médecins s'y refusant.



Le bras droit de l'opposant, Léonid Volkov, a dénoncé une "décision politique et non pas médicale". "Ils attendent que les toxines sortent et cessent d'être détectées dans le corps. Il n'y a ni diagnostic, ni analyse. La vie d'Alexeï est en grand danger", a-t-il écrit sur Twitter.