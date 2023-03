Les messages amers de Benzema après sa 3e place aux trophées The Best

Elu Ballon d’or 2022, Karim Benzema a seulement pris la troisième place au classement du meilleur joueur des Trophées Fifa The Best. Visiblement amer, le Français a publié plusieurs messages sur son compte Instagram.



Plutôt rare dans les médias, Karim Benzema (35 ans) utilise davantage son compte Instagram pour faire passer des messages de manière souvent alambiquée. Depuis lundi soir, ils semblent cette fois assez clairs de la part de l’attaquant du Real Madrid, seulement troisième au classement du meilleur joueur des trophées Fifa The Best derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé



Il a publié une première story peu de temps après l’annonce des résultats, laissant planer le doute sur le sens du message en reprenant un célèbre même sur Internet d’un homme lâchant: "menteur, oui, toi menteur, tu mens. Ouais menteur, un grand menteur".