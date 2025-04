Les mystérieuses révélations de Medhi Benatia sur son avenir à l’OM

La fin de saison approche à peine que la crise sportive s’est déjà emparée du club. Avec 5 défaites sur les 7 derniers matchs, l’OM a besoin de redresser la barre, sous la peine de perdre sa place sur le podium. Actuellement 3e de Ligue 1 mais avec seulement un point d’avance sur l’OL, et deux sur le LOSC et Strasbourg, le club phocéen doit profiter de la venue de Montpellier au Vélodrome ce soir (21h05) pour relancer la machine. Une non-qualification en Ligue des Champions en fin de saison serait considérée comme un échec, surtout à l’heure où la crise des droits TV frappe de plein fouet le foot français.





Après les déboires des dernières semaines, Medhi Benatia a pris la parole ce vendredi dans La Provence. Le dirigeant évoque mille sujets, comme ses relations avec Roberto De Zerbi, le recrutement de janvier, la pénurie de défenseurs centraux, dont il se défend, mais aussi les querelles internes qui nuisent au club. C’est d’ailleurs ce qui semble l’agacer le plus. «Je n’ai jamais vu un environnement où, quand ça ne va pas sur le terrain, des gens de l’intérieur du club cherchent à semer la zizanie! Je n’ai jamais connu ça! Les gens pensent que c’est la normalité, moi j’appelle ça la médiocrité.»



La clause secrète de Benatia

Ce sujet lui tient particulièrement à coeur et rejoint les propos de Pablo Longoria tenus dans la semaine sur le réseau social Linkedin. «Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables. Ni pour alimenter le bruit. Ce club ne se construira jamais sur la division. Il avance dans l’exigence et dans la loyauté», affirmait le président marseillais. Benatia est sur la même longueur d’onde. Apprécié des supporters, qui louent son travail, sa communication et sa défense de l’institution depuis son arrivée, le directeur sportif a aussi fait passer un autre message. Il lie son avenir à celui de son président et révèle avoir une clause dans son contrat «dont personne n’est au courant».



«Indépendamment de mon amour pour l’OM, je suis venu pour Pablo (Longoria). Le jour où Pablo (Longoria) part, je m’en vais. (…) Je ne suis lié à rien ni à personne. J’ai même demandé un parachute en cas de départ de… 0€! Certains ici négocient leur parachute avant leur salaire… Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Le foot est une passion, si tu fais ça, tu n’as rien à faire à l’OM.» Il tape et fort, affirmant plus loin «avoir du mal avec ceux qui se cachent ou qui vivent d’intérêts personnels.» Une fois de plus avec l’ex-international marocain, le message est on ne peut plus clair.



