Les pensions des retraités disponibles dès demain vendredi (Ministère)

Les retraités vont pousser un ouf de soulagement suite à la disposition du gouvernement de procéder au paiement des pensions et ce, dès demain 25 janvier. Les services du ministre des Finances Amadou Ba ont fait l’annonce ce jeudi, dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



«Sur instruction de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, M. Amadou BA a demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder par anticipation au paiement des pensions du mois de janvier à partir d’aujourd’hui 24 janvier par virement et demain vendredi 25 janvier 2019 par caisse. », informe le document.