"Les pluies seront intermittentes au niveau du littoral ( Anacim)

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie sonne l'alerte. Elle informe que "les pluies seront intermittentes au niveau du littoral". Ainsi, souligne-t-elle, les temperature seront en baisse et varieront entre 31°C en zones côtières et 34 à 36°C au Centre et au Sud.



"Les températures seront en baisse en raison d’une forte couverture nuageuse , à cet effet le temps sera clément sur la quasi-totalité du pays avec des pics de 37 à 38°C qui seront relevés au Nord-est" a annoncé Anacim via son compte X.



De fortes pluies sont tombées ce dimanche matin, sur la capitale sénégalaise ainsi que sur plusieurs localités.Occasionnant des inondations â Kaolack (centre) et á Touba



Aminata Diouf

