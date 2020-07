Les policiers retraités rappellent à Macky Sall ses promesses de 2012

Le mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal a rappelé au Président Macky Sall ses promesses de 2012, après avoir soutenu sa candidature à la présidentielle de la même année, rapporte L’AS Quotidien.



Selon le président Cheikhna Keita, Brigadier-chef à la retraite les promesses du chef de l’Etat ne sont toujours pas appliquées comme : la pension alimentaire, le décret de cession de logements occupés dans des camps de garde et cité de la police.



Tous corps confondus, il lance un appel solennel mais précise « avec beaucoup de respect et d’humilité ». Et pour cause ajoute-t-il, «ce que nous constatons nous égratigne le cœur », affirme-t-il.