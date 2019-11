Les pompiers dénombrent 10 accidents et 46 blessés sur l’axe Louga-Saint-Louis

Les Sapeurs-pompiers ont dénombré ce vendredi 10 accidents, 46 blessés et un mort sur l’axe Louga-Saint-Louis, à 24 heures du Gamou, commémoration de l'anniversaire de la naissance du Prophète (PSL) à Tivaouane, ville située à l'ouest du Sénégal.



Face à la recrudescence des accidents routiers, le Sénégal va célébrer dimanche 17 novembre prochain, la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, conformément à la résolution A/RES/60/5 votée le 1er décembre 2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies.



À cette occasion, le chef de l’Etat, Macky Sall a annoncé qu’il va délivrer un message à l’endroit de la communauté nationale et internationale en attendant la tenue d’un Conseil présidentiel sur la question.



Selon les responsables de la sécurité routière, plus de 600 morts sont enregistrés chaque année au Sénégal. Les facteurs humains restent responsables à 80%, malgré les efforts fournis par le gouvernement.