Les populations de Sicap Mbao soulagées après la démolition des cantines du stade municipal

C'est un ouf de soulagement que les riverains du stade municipal ont poussé, hier, lors de la démolition des cantines aux alentours du stade. des cantines qui étaient considérées par les populations comme un lieu de refuge pour les agresseurs. C'est une belle initiative que la mairie de Sicap Mbao a entreprise, hier, en enlevant les cantines aux alentours du stade municipal de Sicap Mbao. Une vieille revendication de la population depuis plusieurs années. Ces cantines ont pendant longtemps été considérées comme lieu de refuge d'agresseurs. Elles servaient également de dortoirs à ces malfrats. Ce qui fait que la démolition des cantines a été bien appréciée par la population qui espère une diminution des agressions.



Les riverains demandent également l’éclairage des lieux par la mairie. Pour rappel, le stade municipal avait été construit par feue Daba Siby alors mairesse de Diamaguène-Sicap Mbao. Et depuis, il a beaucoup contribué au développement sportif et culturel de la commune par le biais des activités de lutte, de football et concerts. Cependant, au fil des temps, ce stade était devenu la chasse gardée des agresseurs et de jeunes délinquants. Avec cette nouvelle approche de la mairie qui vise à changer l'image de ce patrimoine, la population entend participer à cette démarche en évitant de faire des lieux un dépotoir d'ordures. « C’est un acte que nous saluons. Avec la destruction de ces cantines, la cité respirera mieux. Personne n’osait sortir la nuit pour aller à la boutique à cause des agresseurs. Nous demandons au maire de procéder à l’éclairage public pour mieux sécuriser les lieux », fait savoir une habitante du quartier dans les colonnes du journal Le Témoin.



Cependant, après la démolition des cantines, aucune date n’a été donnée pour le démarrage des travaux de réhabilitation du stade.