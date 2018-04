Les précisions de l'administration pénitentiaire sur les motifs de la grève de faim des détenus...

L'administration pénitentiaire a apporté des précisions quant aux motifs qui ont poussé les détenus de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thies à entamer une grève de la faim.



Selon l'inspecteur Mouhamed Lamine Diop, la grève de lundi ne concernait que les prévenus en situation de longue détention préventive qui sont fatigués d'attendre leur jugement.

"Il s'agit en fait d'un mouvement qui concerne des détenus au secteur des prévenus, ceux qui sont en attente de jugement et encore que c'est pas l'ensemble des détenus là" a-t-il déclaré sur la Rfm avant de revenir sur les péripéties du mouvement :

"Donc ce qu'il s'est passé hier, c'est qu'ils ont émis le souhait d'exprimer un certain nombre de doléances. Lorsque j'ai été informé par le Directeur, je me suis rendu à la prison et lorsque les détenus m'ont fait part de leurs doléances, je leur ai donné les explications qui s'imposaient. En réalité, c'était un malentendu. Parce que eux-mêmes m'ont dit que pour ce qui s'agit des doléances relatives au fonctionnement de la prison nous sommes d'accord avec vous, il n'y a pas de problème "



Par contre "s'agissant des doléances relatives à notre situation judiciaire notamment à la longueur des detentions provisoires et surtout à la pratique des gendarmes à venir cueillir ceux dont les dossiers sont classés de nullité"



L'inspecteur Diop assure avoir transmis les doléances des détenus au procureur, qui est en voyage, mais qui a promis d'envoyer son substitut sur place pour donner des explications aux détenus grevistes