Les précisions du gouvernement sur le cas Mame Mbaye Niang

Mame Mbaye Niang n'a j'aimais été questionné par le chef de l’Etat sur le Prodac. C'est la précision que le gouvernement a tenu à apporter pour tuer les rumeurs tendant à enfoncer le ministre du Tourisme démissionnaire. «Il a été rapporté, dans certains sites d’information, que le Président de la République aurait, à l’occasion d’un Conseil des ministres, soumis le Ministre Mame Mbaye Niang, à un « interrogatoire » à propos du Rapport de l’Igf sur la gestion du PRODAC», informe le communiqué. Et de poursuivre: «Il n’a jamais été question, à un quelconque Conseil des ministres, d’un tel type d’échange entre le Chef de l’Etat et le Ministre Mame Mbaye Niang. Une telle information est totalement fausse». L'ancien responsable des jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) avait rendu sa démission, selon certains, à cause d'un rapport de l’inspection générale des finances (Igf) sur la mauvaise gestion du Prodac.