Les quatre (4) membres du mouvement "Noo Lank" libérés au bénéfice du doute

Le tribunal des Flagrants de Dakar a libéré au bénéfice du doute Pape Abdoulaye Touré, Malick Biaye, Fallou Diagne et Thierno Sall, tous membres du mouvement de "Noo Lank", ce mercredi 9 décembre 2020.



Inculpés pour "participation à une manifestation interdite et outrage à agent", le parquet avait requis une peine d'emprisonnement de trois (3) mois contre les mis en cause.