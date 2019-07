Les questions en débat au congrès scientifique sur le VIH-Sida

​Cinq mille chercheurs et scientifiques sont réunis à Mexico cette semaine pour parler du VIH/Sida, dans le cadre du plus gros congrès en la matière. L'occasion de faire le point sur les avancées de la recherche, et de présenter les nouvelles découvertes. Le contexte est particulier : la lutte contre la maladie progresse, mais bien trop lentement pour espérer la vaincre.