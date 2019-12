Les remerciements de la SDE aux clients et partenaires

La Sénégalaise Des Eaux (SDE) informe ses clients de la fin ce jour de son contrat d’affermage le liant à l’état du Sénégal pour la production et la distribution de l’eau po- table dans les centres urbains et péri-urbains du pays. Le Conseil d’Administration, la Direction Générale et l’ensemble des collaborateurs de la SDE tiennent à vous adresser leurs sincères remerciements. C’est également l’occasion pour nous de remercier tous les fournisseurs, prestataires et établissements financiers qui nous ont toujours accompagné pour la réussite de notre mission.



Nos remerciements vont aussi à l’Etat du Sénégal qui nous a renouvelée sa confiance à plusieurs reprises durant cette période. Pendant 23 années, nous nous sommes appliqués, en professionnels, à écouter nos clients et nos partenaires pour mieux les satis- faire et traduire en actes notre identité d’entreprise citoyenne. C’est l’occasion pour nous, de relever avec vous, un certain nombre de faits marquants de cette riche période. Le 23 avril 1996, date du début de nos activités au Sénégal, vous étiez 241 167 clients ayant des branchements d’eau potable ; en ce mois de décembre 2019 au dernier pointage, vous êtes maintenant 808 956 clients bénéficiant des services de la SDE.



Durant la même période, la production annuelle est passée de 96 milliards de litres à plus de 200 milliards de litres. Quant à l’accès à l’eau potable, il est devenu quasi universel dans le périmètre affermé avec un taux de 98,5% en 2019 contre 80% au moment du démarrage des activités de la SDE alors que la qualité bactériologique de l’eau est passée de 92% en 1996 à 99,63% en 2017. Toutes ces remarquables réalisations ont contribué d’une manière déterminante à l’atteinte par le Sénégal des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) depuis 2015. Il faut, par ailleurs, noter que sur le plan mondial le principal indicateur d’appréciation de la performance demeure le rendement de réseau.



Au Sénégal, ce taux a pu être porté à 81,04% en 2017 alors qu’il était de 68,2 % à la prise de service, un véritable record, nous plaçant dans le peloton de tête au plan mondial et à titre de comparaison le taux moyen de rendement en France est de 80%. Sur un autre plan, il faut rappeler que la SDE est la première société de production et de distribution d'eau d'Afrique certifiée QSE (Qualité, Sécurité et Environnement). Elle a été également évaluée au niveau exemplarité sur le référentiel ISO 26 000 en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise par l’AFNOR depuis 2015. Tous ces efforts ont été reconnus sur le plan international et valu des satisfactions notamment en 2018, avec le prix de meilleure société d’eau du continent (Water Utility of the year), décerné en Afrique du Sud par plus de 850 professionnels du secteur. L’expertise de la SDE a été sollicitée bien au-delà de nos frontières dans le cadre de contrats de service en Arabie Saoudite (La Mecque et Taif) et en République Démocratique du Congo (Kinshasa, Lubumbashi et Matadi).



De nombreuses sociétés d’eau d’Afrique et d’autres continents sont régulièrement venues s’inspirer de l’exemple de la SDE. Chers clients, au fil des années, grâce à des collaborateurs engagés et au professionnalisme avéré, nous avons constamment amélioré le service pour mieux vous satisfaire. Cela s’est traduit par de nombreuses innovations (cockpit de supervision des interventions sur réseau, détection électronique des fuites, E-agence, SDE Mobile, Moyens de paiement électroniques etc.). Il y a eu également cette proximité marquée par la transparence que nous avons cultivée notamment avec les Associations de Consommateurs que nous remercions ici pour leur soutien permanent, ainsi que d’autres groupes représentatifs des clients et les différents partenaires pour mieux prendre en compte leurs attentes.



Il est important de rappeler que, comme c’est le cas pour tous les services publics d’eau, des incidents entraînant des perturbations n’ont pas manqué tout au long de ce parcours. vous avez cependant fait preuve de compréhension et de patience lors de ces moments difficiles où tout a été mis en œuvre pour rétablir l’approvisionnement correct en eau des populations. A votre service en permanence, nous sommes fiers du travail réalisé et nous sommes fiers d’avoir réussi à promouvoir un véritable label sénégalais dans le domaine de la gestion des services public d’eau potable.



En attendant que la Cour Suprême se prononce sur notre recours en annulation du marché d’exploitation du service public d’eau potable attribué à une entreprise concurrente, les circonstances indépendantes de notre volonté nous obligent à interrompre notre exaltante mission sur la base du contrat d’affermage avec l’Etat du Sénégal. Nous vous rassurons cependant en vous informant que nos activités se poursuivront sous d’autres formes car le savoir-faire patiemment bâti durant 23 années doit être préservé et renforcé. Cette fin de l’année 2019 nous offre l’occasion de vous adresser à toutes, à tous et à vos familles nos meilleurs vœux pour l’année 2020. Merci de nous avoir fait confiance.



La Sénégalaise Des Eaux