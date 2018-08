Les retraités de Dakar-Bamako ferroviaire toujours dans l’attente du paiement de leurs indemnités

Ces cheminots disent être dans le « désarroi à cause du non-respect des engagements pris par l’Etat ». « Ça fait au moins quinze jours que nous retraités Dakar-Bamako ferroviaire attendons notre pécule de départ à la retraite. Le président a donné des instructions, on nous dit que le ministre des Finances n’a pas respecté (cela). Nous demandons au président de nous payer, vu la situation économique du pays en cette période de Tabaski (…) », a dit Mame Demba Diakhaté sur la Rfm.



« Jusqu'à ce jour, nos petits frères (les travailleurs de Dakar-Bamako ferroviaire en activité) n’ont pas encore reçu leur salaire de ce mois, plus leur avance de Tabaski », a révélé Mame Demba Diakhaté. Les cheminots ont appelé tous les travailleurs à un grand rassemblement à la gare ferroviaire de Thiès, dans les jours à venir.