Les retrouvailles tendues de Gianluigi Donnarumma avec Milan, United change son fusil d'épaule dans le dossier Pogba

Un Italie-Espagne sous tension



Ce mercredi soir débute le Final 4 de la Ligue des Nations avec un choc entre l'Italie et l'Espagne. L'occasion pour la Nazionale de faire le doublé, après le sacre cet été lors de l'Euro 2020. D'ailleurs pour la Gazzetta dello Sport, «une Coupe en amène une autre». Une rencontre marquée par le retour de Gianluigi Donnarumma à Milan, qui promet d'être houleux. Les tifosis de l'AC Milan ont déjà annoncé la couleur hier avec une banderole cinglante à l'égard du jeune portier qui avait quitté le club lombard, libre. «Donnarumma, tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan. Homme de merde». Ambiance.





Manchester United confiant pour Paul Pogba



Proche d'un départ cet été, Paul Pogba pourrait finalement rester à Manchester United. C'est la tendance actuelle et l'état d'esprit qui règne à Manchester United. «Pas de panique Pog», écrit d'ailleurs The Manchester Evening News. En effet, grâce à un mercato clinquant avec notamment le retour de Cristiano Ronaldo, les dirigeants mancuniens pensent avoir les armes pour le convaincre de prolonger.



La Fiorentina fixe le prix de Vlahovic



Par le biais d'un communiqué hier, le président de la Viola a annoncé que l'attaquant de 21 ans ne prolongera pas. Sous contrat jusqu'en 2023, l'intéressé a refusé une prolongation qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club. «Vlahovic aux enchères», écrit par ailleurs le Corriere dello Sport. Selon La Gazzetta dello Sport, les enchères débuteront à 90 millions d'euros. Avis aux amateurs.