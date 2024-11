Les révélations de la FFF sur la polémique Kylian Mbappé

C’est le sujet qui a fait parler pendant la trêve internationale de l’équipe de France. Malgré les enjeux de la Ligue des Nations, qui peine toujours à emballer, les supporters des Bleus et les médias ne parlaient que de Kylian Mbappé. Il faut dire que l’absence du Français a alimenté les débats. Après son absence souhaitée et assumée en octobre, l’attaquant du Real Madrid a une nouvelle fois manqué le rassemblement des Bleus. Mais cette fois-ci, c’est une décision de Didier Deschamps. Le sélectionneur national a ainsi expliqué ne pas vouloir se justifier, estimant que l’absence de Kylian Mbappé, sur ce rassemblement, était mieux comme ça.



Des explications étonnantes et qui n’ont convaincu personne. Est-ce lié à son affaire en Suède ? Est-ce vraiment un choix de Didier Deschamps ? Est-ce une sanction ? Des questions restées sans réponse ou presque. Ce mercredi soir, le président de la FFF est enfin sorti du silence pour s’exprimer sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre. Au micro de la chaîne L’Équipe, le dirigeant de 61 ans a été clair. « Je n’ai pas parlé avec lui. Je me suis entretenu pendant l’Euro, puis il est parti. Après, il y a eu de nombreux contacts puisque je sais que Didier Deschamps est parti à Madrid pour le rencontrer. Il y a eu beaucoup d’échanges avec lui. Il m’a semblé naturel de laisser le sélectionneur parler avec son joueur. Et ensuite, le sélectionneur m’a rendu compte des échanges jusqu’à la décision que vous connaissez au dernier rassemblement. S’il y a un problème ? Non. Le sélectionneur a expliqué son choix au moment de la liste. Aujourd’hui, Mbappé est dans une période plus délicate sportivement. Quand il est le meilleur joueur du monde, c’est un atout irremplaçable. S’il a volontairement manqué le rassemblement d’octobre ? Ce sont vos informations, moi, c’est qu’il y a eu des échanges entre le staff des Bleus et du Real qui ont conduit à ça », a balancé Philippe Diallo qui en a aussi profité pour expliquer que l’affaire en Suède n’avait rien à voir avec cette décision. «Kylian Mbappé, je le souhaite, sera là en mars» Le nouveau président de la FFF a aussi exprimé son souhait de revoir rapidement Mbappé avec les Bleus et a évoqué son rôle de capitaine. « Mon souhait est qu’il redevienne ce qu’il est et qu’il nous rejoigne en mars au prochain rassemblement pour apporter ce qu’il a déjà apporté à l’équipe de France. Voilà mon seul sujet. (…) C’est d’abord à Mbappé de nous dire si le brassard de capitaine lui pèse trop ou pas. Je pense qu’il a la capacité à l’assumer. J’ai vu que c’était un joueur exemplaire, y compris pour le groupe. Qui a beaucoup de respect pour ce rôle. S’il revient en mars, s’il le sent, oui, il aura le brassard. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé, je le souhaite, sera là en mars et en tant que capitaine s’il ressent que ce n’est pas une charge pour lui. Et un capitaine doit être reconnu par le groupe, je pense que Mbappé est reconnu par le groupe. »



Relancé de nombreuses fois sur le sujet, Philippe Diallo a également évoqué le choix de Didier Deschamps de préférer nommer Mbappé plutôt que Griezmann capitaine. « Le choix a été fait à ce moment-là. Kylian Mbappé apparaissait comme le leader naturel, c’est lui dont on parlait pour un potentiel Ballon d’Or. C’est lui qu’on plaçait dans le top des meilleurs joueurs du monde. Il avait une forme de charisme vis-à-vis de l’ensemble du groupe. Je ne pense pas que ce soit une erreur. Il a porté avec honneur son brassard. C’est un joueur dont tous les faits et gestes sont commentés et amplifiés, ça lui donne une charge supplémentaire. Il a besoin de tranquillité pour retrouver ses moyens et donner ce qu’il peut donner. Il a à peine 25 ans et il est déjà champion du monde. Il a gagné beaucoup de choses. Il peut y avoir une forme de lassitude psychologique. Il doit retrouver ça pour être celui qu’on connaît », a défendu le président de la « 3F ».