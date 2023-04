Les sentiers du misérabilisme ! La chronique de KACCOR sur le jeûne des Sénégalais

Ce pays est dingue. Vous avez remarqué ce subit regain de générosité et de religiosité ? Ah, Kàccoor Bi a tendance à avoir de ces trous de mémoire... A force de passer son temps à reluquer de gracieux popotins qui déambulent dans les coins de la ville, il arrive à ce récent « Toubène » d’oublier que nous sommes dans le temps du jeûne. Ça, c’est une de nos particularités qui font le charme de ce pays où les rétines ne peuvent observer le ramadan. C’est carrément impossible. Ceux qui le disent vous racontent des histoires. Ils oublient également que ce pays n’est pas comme les autres avec qui nous avons en partage l’Islam. Galsen, c’est un pays à part avec détonants syncrétismes.



En ce temps de jeûne, nos compatriotes sont ainsi devenus charitables jusqu’à l’excès. Et ceux qui se distinguent le plus, ce sont bien entendu les acteurs de la poli- tique qui ne font jamais certaines choses gratuite- ment. Ils sont dans une suspecte générosité avec des diners et autres cadeaux offerts à des nécessiteux. Tout cela aurait été bien apprécié si ces mes- sieurs et dames ne faisaient pas montre d’une grotesque mise en scène qui frise la supercherie. Rien que du voyeurisme. La discrétion, ce n’est pas dans leur ADN. Il faut que tout le monde soit au courant de leurs bonnes actions nullement désintéressées. C’est la misère à l’œil nu qui est offerte à voir. Quel intérêt à filmer la misère ? Ca fait de la peine de voir des gens se bousculer pour un paquet de sucre ou une tranche de sandwich ?



Poussant l’ostentatoire à l’extrême, certains de ces généreux messieurs et dames mettent en contribution les médias alors que la religion recommande la discrétion. C’est avec jouissance qu’ils se mettent devant les caméras tout en exposant la misère des autres. Ce qui fait d’eux des rentiers de la misère pour montrer à celui qui nomme et dégomme qu’ils sont auprès d’une population qui végète dans le dénuement. Et ce sont les mêmes qui viennent pérorer que ce doux pays est en train de passer de l'indigence à l'émergence.



Par KACCOR, Le Témoin