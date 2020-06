Les six (6) nouveaux membres de l'Ofnac ont prêté serment devant la Cour d'appel

Les six (6) nouveaux membres de l'Ofnac ont prêté serment jeudi devant la Cour d'appel de Dakar. Le président de la cérémonie solennelle, le magistrat de ladite institution, Adama Sarr, les a invités à respecter le secret professionnel.



"Au cours de votre mission, on vous confiera des dossiers se rapportant à des faits ou événements très sensibles. Et certains esprits curieux ne manqueront de se rapprocher de vous pour connaître ce qu'il y a dans ces dossiers", a prévenu le président.



"Donc, il faut faire preuve de vigilance dans vos rapports avec les tiers. Respecter le secret professionnel. Abstenez-vous de divulguer les secrets de vos délibérations et des dossiers que vous connaîtrez", a-t-il ajouté, leur rappelant que le serment n'est pas une sinécure, mais une responsabilité immense et un travail exaltant.