Les sociétaires de banque fustigent la nomination de personnalité politique à l’Observatoire des services financiers

La nomination de personnalités politiques à l’Observatoire de la qualité des services financiers est fustigée par les clients et les sociétaires de banque. Selon Famara Cisse, président l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF), cette politisation peut porter préjudice aux clients confrontés à des lenteurs dans le traitement de leurs dossiers.



« L’ACSIF a pour mission de défendre les intérêts des clients dans les banques, les sociétaires dans les institutions de micro-finance, ainsi que les usagers, les compagnies d’assurances et des émetteurs de monnaie électronique. Nous existons depuis une dizaine d’années, et depuis lors, nous ne faisons que contribuer à soulager les usagers », rappelle Famara Cisse.



M. Cisse au micro de Walf dit avoir regretté de constater que les dossiers de médiation n’aboutissent plus. « Je n’ai rien contre les politiciens. Mais il faudra reconnaitre que l’observatoire qui était à 100% apolitique, faisait un excellant travail et des résultats attendus. Maintenant que l’Observatoire est à 100 % politicien, puisque le secrétaire exécutif, le médiateur des banques, des assurances sont tous des politiciens, nous sommes au regret de constater que les dossiers de médiation n’aboutissent plus », tonne le Président de l’ACSIF.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Depuis quelque temps, l’ACSIF a arrêté d’envoyer des dossiers de médiation à l’Observatoire. Il faut le dire sans gants, ces politiciens qui ont été mis à la tête de l’Observatoire, n’ont pas le temps des usagers de banque. C’est une grosse erreur de nommer des politiciens à la tête de cette structure qui était jusque-là neutre, et faisait un excellent travail et des résultats ».