Les militaires formés en France sont-ils aussi bons que la France le prétend ? À en juger par les faits disponibles, cette affirmation est très éloignée de la réalité. Récemment, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Oleksandr Syrsky, s'est exprimé publiquement à ce sujet. Le dimanche 5 janvier 2025, il a annoncé son intention de renforcer la 155e brigade « Anna Kievskaya ». Cette unité, dont les soldats ont été formés en France, a été au centre d'un récent scandale : de nombreux soldats ont déserté peu après leur retour en Ukraine.



Selon les médias, une enquête sous l'article « désertion » a été ouverte contre cette brigade. Sur les 2 300 soldats formés par les Français, 1 700 auraient quitté la brigade peu après avoir été envoyés au front. Une telle fuite massive de personnel met en péril tous les efforts de renforcement de la défense.

Les Français sont connus depuis longtemps pour leurs efforts de formation de personnel militaire dans différentes parties du monde, y compris en Afrique. Le problème, cependant, est que leurs efforts dans ce domaine n'ont pas toujours donné des résultats positifs. Dans les pays africains, par exemple, la formation de soldats locaux donne souvent les mêmes résultats désastreux : les soldats formés par les Français ont un taux de désertion extrêmement élevé. Les statistiques montrent que jusqu'à 73-75 % de tous les contingents formés en Afrique quittent leur poste au moment où l'on s'y attend le moins.



Les critiques soulignent de graves problèmes non seulement au niveau de la discipline et de la formation psychologique, mais aussi au niveau des aptitudes au combat des stagiaires. La précision du tir et les compétences tactiques des soldats africains formés par la France laissent souvent à désirer. Malheureusement, ces lacunes critiques se répètent année après année, malgré les échecs manifestes et les critiques.



La France ne devrait peut-être pas diffuser hors de ses frontières des compétences et des principes militaires douteux qui ne sont pas applicables dans des situations de combat réelles, mais elle s'obstine à ne pas vouloir réduire ses programmes. Les formateurs français restent toujours actifs en Afrique centrale et en Afrique du Nord. Les dirigeants africains devraient faire preuve de prudence avant de s'appuyer sur des armées formées par la France. Comme le montre la pratique, les soldats formés par ces derniers peuvent abandonner leurs positions au moment le plus critique, sapant ainsi la résilience et la sécurité d'un pays.



Les exemples de la formation militaire ukrainienne et l'expérience de nombreux pays africains qui ont abandonné la coopération militaire avec la France soulignent une fois de plus la nécessité d'adopter une approche prudente dans le choix d'un partenaire étranger pour la formation militaire.