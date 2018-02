Les solutions de Louis Lamotte pour sortir le foot sénégalais de la crise : "Arrêtons le championnat professionnel et..."

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

"La crise s’installe insidieusement dans le football professionnel en dépit des programmations régulières, qui, comme dans une fuite en avant, repoussent à plus tard la solution aux problèmes qui risquent de bloquer à terme le football et d’installer la crise au mauvais moment.



Nous devons pacifier l’espace avant la Coupe du Monde. J’ai du mal à envisager que le football soit tiraillé et déchiré au moment où le pays a besoin d’unité et de mobilisation pour accompagner l’Equipe nationale au Rendez- vous du monde ! Nous ne pouvons pas nous payer ce luxe.



Il poursuit : "Cet appel vaut pour chaque acteur du football. Il vaut également et particulièrement pour les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football et de la Ligue professionnelle"



Arrêtons le championnat professionnel, le temps d’engager des concertations responsables et constructives autour des questions qui sabordent le football de l’élite.



Ayons également le courage, dans la recherche de solutions définitives, de l’objectivité et du réalisme qui ont tant manqué dans les jugements et les décisions antérieures.



L’affaire de la finale avortée du 15 juillet dernier s’est mue, par mégarde, en une situation où il est impossible d’envisager la tenue de matchs entre l’USO et les équipes de Mbour notamment. Le risque de troubles est si fort que même les autorités dépositaires des forces de l’ordre préfèrent ne pas s’y risquer…pour le moment !

Saisissons alors ce moment impropice aux compétitions pour dialoguer et ramener la sérénité. Le Président de la Fédération sénégalaise de football doit être l’instigateur de ce dialogue direct, au besoin en se rendant à Mbour, discuter avec les dirigeants, les familles endeuillées, les supporters.



Ce n’est qu’à cette condition que des facilitateurs pourront apporter leurs contributions. Je sais qu’ils trouveront oreilles attentives à Mbour pour peu que les uns et les autres fassent amendes sincères.

L’affaire du GFC me semble relever, dans ses développements regrettables, de ce déficit de communication chez nos dirigeants actuels qui frise à s’y méprendre, le snobisme voire le mépris.



Sans prétendre me subroger aux différentes instances ayant connu de ce différent, je trouve pour le moins incongru qu’une entité comme Jappo, régulièrement admise dans les compétitions pro à travers le GFC qui, non seulement satisfait en permanence aux clauses du cahier de charge de la Ligue Pro mais, de surcroit termine à la 2eplace du dernier championnat, puisse être aussi facilement évincée « au motif que le loyer qu’il avait souscrit auprès de l’Association aurait expiré ».



Cette sentence relève d’une absurdité à la fois sportive et économique ! Au moment où la Ligue Pro cherche à crédibiliser son image auprès de ses partenaires et des investisseurs, cette éviction de Djamil FAYE est bien une hérésie à tout point de vue.



Sans dénier aux dirigeants de l’Association leurs droits de fondateurs du Guédiawaye FC, il n’est pas soutenable qu’ils puissent remplacer un investisseur comme JAPPO, au pied levé, s’appropriant son actif sur aucune base et mieux, se passant de toute notion encore moins d’engagement d’indemnisations ! C’est la seule entité, que je sache, qui accède directement aux compétitions de la Ligue pro sans justifier ni de résultats sportifs ni d’une conformité au cahier de charge.



En vérité, l’Association, en évinçant Jappo de Djamil Faye, devait tout bonnement retourner en amateur, conformément à son statut.



Les instances n’ont pas joué leurs rôles dans la recherche d’une solution juste dans cette affaire. Peut-être que la personne de Djamil a pu, un moment déranger ? Mais de là à lui intenter un procès pour délit de sale gueule…



La décision du Comité d’appel est l’occasion de corriger une injustice criarde dans l’intérêt exclusif du football sénégalais.



Louis LAMOTTE

Ancien Président de la Ligue Pro Autres articles Génération Foot qualifié pour le prochain tour de la Ligue des champions

Misr Al Makassa-Génération Foot : Plus que 15 minutes à tenir pour les académiciens (0-0)

Coupe Caf : Mbour PC éliminé

RS Berkane à égalisé à Mbour

Mbappé : «Aider le sport africain me tient à coeur »

Assane Walo Gueye (Stagiaire)