Les syndicalistes de l’AFTU mettent fin à leur grève (Document)

Après plus de 6 heures de discussions avec les opérateurs et avec des points d’accord, les syndicalistes de l’AFTU ont décidé de mettre fin à leur grève qui dure depuis 48 heures.



Dans le Procès verbal de leur rencontre présidée par le Secrétaire général du ministère en charge des Transports terrestres, les opérateurs ont convenu de ne pas renvoyer les agents qui ont pris part à la grève. (Parcourez le Document pour plus de détails sur les accords)

AYOBA FAYE

div id="taboola-below-article-thumbnails">