Les tabloïds anglais voient Harry Kane au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé ou Neymar

Plusieurs tabloïds anglais - Star on Sunday, Sunday Express et Sunday Mirror - font leurs gros titres en pages sports ce dimanche sur ce qui serait selon eux l'intention du nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Neymar l'été prochain : retrouver, dans la capitale française, son ancien joueur à Tottenham, Harry Kane.



Les journaux, qui ne citent aucune source, avancent que Kane, 27 ans, capitaine de l'Angleterre et sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024, ne serait pas lâché par son club à moins de 150 M£, l'équivalent de 175 M€ environ.



Selon le Mirror, Pochettino et Kane sont restés en étroite relation et échangent régulièrement des messages via l'application WhatsApp. Kane aurait ainsi félicité son ancien coach par ce biais pour sa nomination à Paris.



Kane a inscrit 156 buts en 228 matches de Premier League avec Tottenham.



La question d'un transfert de Kane ne se posera peut-être pas de sitôt car pour Neymar, comme pour Kylian Mbappé, la tendance est plutôt à la stabilité à Paris