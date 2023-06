Les téléphones de Sonko, son arme avec l’autorisation et autres affaires confisqués

Ousmane Sonko informe que ses deux téléphones, son arme avec autorisation et d’autres affaires personnelles ont été confisqués par les forces de l’ordre, depuis son interpellation dimanche dans le cendre-sud du Sénégal avant d’être acheminé chez lui.



« En toute illégalité, ils ont confisqué mes deux téléphones, l’arme que j’avais et dont je détenais l’autorisation, ont été aussi emporté », regrette le leader de Pastef qui a dénoncé une séquestration dont il est victime depuis hier lundi lorsque les éléments du GIGN l’ont déposé chez lui à la cité Keur Gorgui.



Sonko considère que ce qui s’est passé lundi (barricade de son domicile), est purement de « l’injustice » comme Macky Sall a l'habitude de le faire à son endroit. « Ce qui se passe dépasse l’entendement. La liberté est menacée dans ce pays. C’est dans ce cadre que nous avons commencé cette caravane de la liberté. Nous avons sillonné quelques localités pour aller au contact des sénégalais et les sensibiliser sur les enjeux du moment. J’ai pris sur moi d’arrêter parce que les objectifs étaient largement atteints. Mais personne ne nous a contraint d’arrêter même s’il y avait quelques tracasseries policières », dénonce le maire de Ziguinchor.