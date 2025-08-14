Les téléphones vendus par Khouma &Frères verrouillés depuis la Chine par la société Tecno

Un conflit entre l'entreprise sénégalaise Khouma & Frères et Tecno Mobile impacte les utilisateurs de cette marque au Sénégal. En effet, des téléphones vendus par Khouma & Frères ont été verrouillés à distance par Tecno Mobile, depuis la Chine, affichant un message d'avertissement pour « tentative d'activation non autorisée ».



Un acte jugé par Khouma & Frères comme étant une « violation de la vie privée des clients, une source de préjudices économiques et une atteinte à sa réputation ». L'importateur de téléphones affirme que ce verrouillage a été opéré sans notification préalable ni mise en demeure.



Toujours selon l'entreprise, ce verrouillage à distance donne à Tecno Mobile un accès aux données personnelles des clients, qu'elle peut effacer à tout moment, en violation manifeste de leur vie privée. Face à cette situation, Khouma & Frères se retrouve dans l'impossibilité d'écouler son stock et fait l’objet de nombreuses réclamations de clients lésés.



Dans son assignation, rapporte le journal Libération, la société Khouma & Frères affirme qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d'un droit de distribution exclusif accordé à une quelconque entreprise au Sénégal ni été mise en demeure de cesser la distribution des produits concernés sur le territoire.



Un procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2024, dressé par Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, établit que sur un échantillon de 100 téléphones de marque Tecno (modèles Spark 20, Camon Spark 20 Pro, Pop 7, Camon 20), un message s'affiche lors de l’allumage, indiquant : « Votre appareil est verrouillé. Une tentative d'activation de produit venant d'une source non autorisée a été détectée. La vente ou la livraison par des canaux non autorisés n'est pas permise conformément à notre politique. Veuillez contacter le vendeur pour le retirer ou l'échanger ».



En effet, la société Khouma & Frères est une entreprise sénégalaise active dans la commercialisation de matériel électronique depuis plus de vingt ans. Elle importe régulièrement des téléphones portables de marque Tecno, des modèles originaux en provenance des marchés internationaux, notamment ceux de Chine et de Dubaï, par l'intermédiaire de représentants agréés. Elle prend également en charge les frais de dédouanement afférents à ces importations et n'a jamais eu de différends ni avec ses fournisseurs ni avec ses clients.