Les terrifiantes révélations sur l’enlèvement du père de Luis Diaz

Ce lundi, la presse colombienne a fait le point à la suite de l’enlèvement du père de Luis Diaz. Un joueur soutenu par la planète football dans cette terrible épreuve.



Le football ne compte plus dans ces moments-là. Luis Diaz peut le confirmer. Ce week-end, le joueur de Liverpool a appris une terrible nouvelle. En effet, ses parents ont été kidnappés au sein de son pays natal, la Colombie. Ils étaient visiblement arrêtés à une station service près de Barrancas lorsqu’ils ont été approchés par des hommes à moto en possession d’armes. Une nouvelle qui a choqué l’ensemble de la planète football, qui a apporté son soutien au joueur de 26 ans. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ses compatriotes, Radamel Falcao et James Rodriguez, comme ses coéquipiers chez les Reds, dont Diogo Jota et Alexis MacAllister, ont publié des messages de soutien.





Une récompense pour les personnes qui aideront à retrouver le père de Luis Diaz

Les pensionnaires d’Anfield en ont fait de même. «Le Liverpool Football Club peut confirmer qu’il est au courant d’une situation actuelle impliquant la famille de Luis Diaz en Colombie. Nous espérons ardemment que cette affaire sera résolue en toute sécurité et dans les plus brefs délais. En attendant, le bien-être des joueurs restera notre priorité immédiate», a-t-on pu lire sur le communiqué de presse. Puis, on a appris que la mère du joueur avait rapidement été secourue et libérée par la police. Une bonne nouvelle. Mais Luis Manuel Díaz Jiménez, le père de Luis Diaz, est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Ce lundi, la presse colombienne fait un point sur le sujet et dévoile de nouvelles informations.





El Colombiano explique la Police Nationale fait son maximum pour retrouver le père du joueur. Ce qu’a d’ailleurs confirmé le général William René Salamanca, qui dirige l’opération de sauvetage. «Avec les commandements de la Police Nationale et notre capacité aérienne, nous nous sommes déplacés à Barrancas pour diriger et articuler les opérations de recherche de Monsieur Luis Manuel Díaz. Nous n’avons ménagé aucun effort.» Il a précisé ensuite : « nous annonçons, sur instructions du ministre de la Défense nationale, qu’une récompense pouvant aller jusqu’à 200 millions de pesos sera donnée à quiconque nous permettra de retrouver l’endroit où se trouve Monsieur Luis Díaz.»



Une fuite au Venezuela ?

Mais les informations dévoilées par le procureur, Francisco Barbosa, n’ont pas été très rassurantes. «Nous espérons que la Police Nationale poursuivra cette recherche avec l’armée. Mais malheureusement, il y a aussi la possibilité que cette personne puisse être au Venezuela, et dans ce cas, s’il y a un transfert du père Luis Díaz au Venezuela, nous devrons demander au président Gustavo Petro de nous aider car il est en fin de compte, celui qui a des contacts avec ces autorités.» Selon les derniers éléments de l’enquête, le père de Luis Diaz ne serait plus sur le territoire colombien. De son côté, le footballeur, qui n’a pas participé au match face à Nottingham Forest, est dans l’attente.



Selon El Tiempo, il souhaitait rentrer au pays et rejoindre ses proches à Barrancas pour diriger les opérations et soutenir tout le monde. Mais son entourage l’a convaincu de rester à Liverpool. Sa famille craint pour sa sécurité. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a pris la "décision difficile" de rester en Angleterre. Luis Diaz, qui a été en contact téléphonique avec le général Salamanca, a placé ses espoirs et sa confiance dans les forces armées et la police colombienne pour le moment. Mais El Tiempo précise qu’il n’est pas exclu qu’il revienne en Colombie si la situation perdure. Espérons que ce ne soit pas le cas.