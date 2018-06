Les travailleurs de la justice menacent d’observer un arrêt collectif de travail

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) menace d’observer ‘’très prochainement’’ un arrêt collectif de travail pour protester contre l’attitude du gouvernement qui fait preuve d’un manque de volonté indiscutable dans la prise en charge de leurs préoccupations.



‘’Très prochainement, les travailleurs de la Justice observeront une cessation collective de travail conformément à la loi, pour protester contre l’attitude du Gouvernement qui fait montre d’un manque de volonté indiscutable dans la prise en charge de leurs préoccupations’’, indique le texte.



La même source rappelle que le chef de l’Etat avait promis de revenir à la structure dans un délai allant d’une semaine à 10 jours à l’occasion d’une audience qu’il avait accordée au Bureau exécutif national (BEN) du Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) le 5 avril dernier.



« Le président de la République Macky Sall avait exprimé sa totale adhésion à la satisfaction des requêtes formulées par les plénipotentiaires des travailleurs de la Justice », a rappelé le document.



La même source ajoute dans cette perspective, que le chef de l’Etat avait instruit le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba, et le ministre chargé du Budget Birima Mangara, chacun en ce qui le concerne, de s’acquitter des modalités préalables à la prise de décisions, en vue de satisfaire les doléances que lui avait exposées le syndicat.



Le texte renseigne que jusqu’à ce jour, soit après deux mois, rien de concret n’a suivi les engagements et les instructions du président de la République. Comme à l’accoutumée, les travailleurs de la Justice ont fait preuve de patience et surtout de responsabilité.



Au sortir de l’’audience avec le chef de l’Etat, indique le communiqué, les travailleurs avaient décidé de ne pas dérouler un autre plan d’actions eu égard à la forte conviction suscitée par l’implication de la première Institution de la République.



A en croire le document aujourd’hui, force est de reconnaître que la patience des travailleurs de la Justice est mise à rude épreuve par l’inertie constatée auprès des ministres en charge du dossier.