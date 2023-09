Les travailleurs des collectivités territoriales décrètent 5 jours de grève

Au sortir de l’évaluation tenue ce vendredi 8 septembre 2023, l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (ISTCTS) a décidé de corser la lutte et de décréter 120 heures de grève, du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023, sur l’ensemble du pays et dans tous les ordres des collectivités territoriales.



Toutefois, elle se désole du préjudice que vont subir les populations, du fait des grèves répétitives constatées dans le secteur depuis des mois.





Selon l’Intersyndicale, cette lutte est pour maintenir la pression sur les autorités autour du respect des droits légitimes des travailleurs.



L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (ISTCTS), selon Seneweb, se réjouit du respect scrupuleux, par l’ensemble des travailleurs, du plan d’action décliné du mardi 5 au vendredi 8 septembre derniers. Elle se félicite aussi de l’engagement de la base à continuer la lutte et magnifie le respect du mot d’ordre de grève de 96 heures.



Par ailleurs, l’ISTCTS magnifie la rencontre avec le ministre des Collectivités territoriales tenue le jeudi 31 août 2023. Réunion au cours de laquelle des promesses avaient été tenues pour dénouer la crise autour du Premier ministre et du ministre des Finances et du Budget, jusqu’après le grand Magal de Touba.