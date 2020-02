Les travaux de la Station touristique de Pointe Sarène ont démarré

Du côté de la Sapco (Société d’aménage- ment et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal), l’on a fini ou presque tous les travaux d’aménagement permettant aux promoteurs de démarrer leurs projets sur ce site de 110 hectares. Les travaux de voirie et d’assainissement sont prêts, l’électrification du site préparée, ainsi que le réseau hydraulique. Sur le terrain, le groupe espagnol RIU, l’un des principaux promoteurs, après la finalisation des études de faisabilité, a commencé les constructions. C’est dans ce contexte que le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, a effectué hier une visite du site pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.



514 chambres à livrer dans un an.

« Vous avez vu, le chantier est très actif, les engins sont là, les équipes sont là et le délai de livraison de 12 mois, nous y sommes large- ment», a constaté Alioune Sarr qui a déclaré être très satisfait. Sur ce site de 25 hectares, RIU prévoit la construction de deux hôtels d’une capacité totale de 1300 chambres pour un investissement global estimé à 150 millions d’euros (y compris l’achat du terrain), avec à la clé la création de 600 nouveaux emplois après la mise en service. Le premier établissement de 500 chambres sera de gamme classique, tandis que le deuxième établissement de 800 chambres s’inscrira dans le haut de gamme. «Cette visite entre dans le cadre des missions de suivi des projets importants qui sont en train d’être réalisés dans le secteur du tourisme au Sénégal. Je voudrais à l’entame de mes propos féliciter la Sapco mais également le maire de Malicounda pour avoir diligenté l’en- semble des procédures qui ont permis au groupe espagnol Riu de démarrer ce projet important qui nous permettra de livrer 514 chambres au mois de mars 2021. Ensuite, une deuxième phase sera lancée pour qu’avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022, nous puissions disposer des 1000 chambres ici à Pointe Sarène», a indiqué le Ministre du Tourisme et des Trans- ports Aériens, Alioune Sarr dans les colonnes du journal Le Témoin.



«Je voudrais, à l’image de ce que le groupe RIU est en train de faire ici à Pointe Sarène, encourager mais également inciter tous les autres promoteurs à prendre exemple sur le groupe Riu et à agir ici et maintenant. J’en- courage donc l’ensemble des promoteurs qui ont bénéficié de foncier auprès de la Sapco à travers des protocoles qu’ils ont signés, à faire de même pour que dans le cadre de ces investissements, nous puissions disposer de toute l’infrastructure hôtelière dont nous avons besoin pour les grands événements que le Sénégal va accueillir dans les trois prochaines années», a lancé le Ministre du Tourisme, rapporté par nos confrères de Le Témoin.