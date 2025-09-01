Les vrais questions à poser à Guy Marius Sagna (Par Kaba DIAW, membre du CECAR)

Monsieur “Question écrite”, il est temps, pour une fois, que ce soit vous qui répondiez aux interrogations des Sénégalais. Depuis des années, vous avez choisi la facilité : des slogans populistes, des invectives à répétition et des discours incendiaires. Mais à force de vouloir donner des leçons, vous vous êtes enfermé dans vos contradictions.

Alors, aujourd’hui, permettez qu’on vous pose de vraies questions.



Guy, la France doit-elle toujours “dégager” comme vous l’avez clamé à tue-tête, ou bien avez-vous fini par comprendre que ce discours souverainiste, simpliste et archaïque ne mène nulle part ? Le Sénégal et la France entretiennent des relations historiques, humaines et économiques qu’aucun slogan ne pourra effacer.



Le patriotisme ne consiste pas à rompre aveuglément, mais à défendre l’intérêt national avec intelligence et responsabilité. Êtes-vous prêt à l’admettre ?



Guy, parlons de votre obsession : Auchan.

Vous avez fait croire que cette société était l’ennemi du peuple, multipliant les sorties pour réclamer son départ. Mais aujourd’hui, qui peut nier qu’elle a révolutionné le marché sénégalais ?



Qui peut nier qu’elle a contribué à stabiliser certains prix, là où vos incantations n’ont jamais fait baisser le coût d’un seul sac de riz ?

Avez-vous le courage de reconnaître votre erreur ?



Guy, savez-vous que ce sont vos propos incendiaires qui ont attisé la colère, poussé des jeunes dans la rue, provoqué des casses, des agressions et des saccages dans des grandes surfaces ? Combien de Sénégalais honnêtes ont perdu leur emploi à cause de cette manipulation ?

Et vous, qu’avez-vous fait pour ces victimes collatérales de votre discours ? Rien, si ce n’est continuer à jouer au révolutionnaire de salon.



Guy, combien de solutions concrètes avez-vous apportées aux Sénégalais en dehors de slogans creux et de questions écrites ?



Combien de familles ont vu leur vie s’améliorer grâce à vos envolées verbales ?

Vous parlez au nom du peuple, mais ce peuple commence à se rendre compte qu’il n’a récolté que des fausses promesses et des illusions.



Alors oui, Guy, à quand vos excuses publiques ? À quand la vérité dite en face aux Sénégalais, que vous avez trompés avec un discours mensonger et populiste ? Parce que l’histoire retiendra une chose : derrière vos grands mots, il n’y a rien. Derrière vos invectives, il n’y a que du vent.



Le Sénégal n’a pas besoin de pyromanes politiques. Le Sénégal a besoin de bâtisseurs, de responsables, de visionnaires.



Guy, si quelqu’un doit “dégager” aujourd’hui, ce n’est ni la France, ni Auchan. C’est bien vous, de cette scène politique que vous polluez par vos contradictions et vos manipulations.



Kaba DIAW

membre du Cercle des cadres de la République des Valeurs (CECAR)