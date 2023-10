Lettre de protestation contre les crimes perpétrés par l’armée d’Israël depuis plus de 40 ans sur le peuple palestinien de Gaza

A vous dirigeants de l’ONU, à vous dirigeants de l’OCI, nous membres de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal vous adressons la présente lettre de protestation contre les crimes perpétrés par l’armée d’Israël sur le peuple palestinien de Gaza, depuis 40 ans et qui continuent.



Nous sommes scandalisés par les propos des autorités de ce pays accompagnant le massacre que leur armée est présentement en train de commettre à Gaza. Traiter tout un peuple d’animaux comme l’a fait l’actuel Ministre de la défense du Gouvernement Netanyahou donne une idée claire du projet de génocide concocté.



La presse occidentale sous le contrôle total du sionisme international rapporte presque avec délectation les menaces d’éradication du Hamas, du rasage de toute la bande de Gaza et de la modification en profondeur de tout le Moyen Orient.



Cette presse joue à fond la stratégie de la diabolisation par la parole et l’image exclusivement proposées par les officines de la propagande sioniste. Vaine est cette tentative de nous faire avaler des couleuvres à nous de la Ligue et avec nous tous les musulmans avertis du Sénégal et du monde. Personne n’est dupe de ce qui s’est passé et de ce qui se passe actuellement en Palestine. Des accords Sykes-Picot au plan de partage, en passant par la déclaration de Lord Balfour, nous

sommes témoins de l’ensemble du processus ayant abouti à la situation actuelle.



Après avoir exercé sur le peuple juif une violence inouïe dont lui seul connaît la raison, le monde occidental lui a proposé en définitive comme foyer la terre des palestiniens. Il leur a donné les moyens

idéologiques, politiques, financiers et militaires de spolier un peuple de sa terre.



De l’équipée sanglante d’Irgoun à Der Yacine, au carnage plus récent de Jenine en passant par les

massacres de Chabra et Chatila, l’armée d’Israël a reproduit au jour le jour sur un peuple qui n’a

n’en eu aucune responsabilité, l’holocauste et toutes les autres formes de pogrom.



Le sionisme international a réussi à créer et alimenter un sentiment de culpabilité chez les anciens tortionnaires des juifs grâce auquel ceux-là peuvent faire tout ce qu’ils veulent en termes de crimes, de massacres, de génocide, de déni de droit et de piétinement des règles du droit international sans coup férir.



Sa totale mainmise sur les moyens d’information et de communication dont on peut se rendre compte en écoutant France 24, LCI, C NEWS et en général tous les médias occidentaux lui a permis d’opérer un matraquage idéologique tel que le peuple juif est devenu réellement « le peuple élu de Dieu » conformément au mythe, les autres des antisémites et les palestiniens des

« terroristes. »



Les puissants lobbies juifs qui contrôlent la surface politique de la plupart des gouvernements occidentaux et même de certains pays musulmans imposent une lecture consternante de la situation actuelle. On veut nous faire croire que le Hamas s’est levé subitement, a envahi Israël, a massacré des innocents et pris des otages.



Rien sur la forfaiture du système des Nations Unies qui a incrusté Israël en Palestine au détriment de ses populations autochtones ; rien sur la stratégie de grignotage de la partie affectée aux palestiniens par le Plan de partage depuis 1967 ; rien sur la stratégie d’exil forcé de ces mêmes populations dont la majeure partie vit dans des camps de réfugiés ; rien sur le refus

du retour de ces exilés sur les terres de leurs ancêtres ; rien sur les menées de l’Agence juive internationale qui propose aux juifs où qu’ils se trouvent dans le monde de venir habiter en Palestine pour modifier l’équilibre démographique à leur profit ; rien sur la colonisation continue des terres arabes en Cisjordanie; rien sur les provocations sur l’esplanade de la Mosquée d’Al

Aqsa que les sionistes ont le projet de détruire sous le prétexte d’exhumer le Temple de Salomon ; rien sur le changement du Statut de Jérusalem dont on veut faire la Capitale éternelle et exclusive d’Israël ; rien sur la violence quotidienne sur les palestiniens par une armée d’occupation, rien sur l’embargo permanent, les privations de tous ordres et le confinement des habitants de Gaza la plus grande prison à ciel ouvert du monde.



La ficelle est trop grosse pour que l’on accorde un pépin de crédibilité à la thèse ambiante et

de « terroristes » palestiniens subitement pris par une folie meurtrière contre un

peuple israélien innocent.



Cette génération de palestiniens née et grandie sous les exactions quotidiennes d’une armée d’occupation, habituée au parti pris incroyable d’un monde occidental frileux quand il s’agit d’Israël, témoin d’un processus de rapprochement entre Israël et certains pays arabes musulmans qui passe par pertes et profits le droit inaliénable du peuple palestinien à vivre libre sur sa terre, cette génération n’a plus rien à perdre. Elle sait désormais ne pouvoir compter que

sur elle-même pour survivre.



A vous les dirigeants de l’ONU, à son Secrétaire général, aux membres du Conseil de sécurité, ce

n’est plus le moment des « nous déplorons », « nous en appelons » et de toutes ces expressions d’états d’âme qui cachent mal une certaine complicité.



C’est le moment d’abord d’une condamnation sans équivoque des crimes de l’Etat sioniste et fasciste d’Israël, c’est aussi celui de prendre les mesures nécessaires pour amener Israël à enfin respecter les multiples résolutions de la communauté internationale condamnant les pratiques d’Israël et le respect des droits inaliénables du peuple palestinien.



Aux pays musulmans et singulièrement aux pays membres de l’OCI, il est affligeant de

constater votre torpeur, votre peur panique de faire face à un pays qui s’attaque au quotidien à des coreligionnaires, aux symboles les plus sacrés de l’Islam. A quoi bon créer l’OCI, au lendemain de l’incendie d’Al Aqsa, si elle ne peut rien faire pour protéger ce 3e lieu saint de l’Islam au moment où l’extrême droite israélienne actuellement au Pouvoir y effectue les plus viles provocations.



Au fond, ce que l’on reproche à l’action-réaction du Hamas et qui fait pousser des cris d’orfraie à la classe dirigeante occidentale incapable d’observer ne serait-ce qu’une once de nuance dans son parti pris contre les palestiniens, c’est d’avoir démonté de manière irréversible le plus tenace et le plus efficace des mythes fondateurs et protecteurs d’Israël : son invincibilité.



A tous ceux qui sont épris un peu de paix, qui ont foi en la capacité de l’humanité à la coexistence pacifique entre les hommes, les peuples et les nations, il est temps d’avoir le courage de la vérité et de la justice : Israël ne peut plus continuer à braver le monde entier dans l’impunité, la Palestine ne peut plus continuer à subir l’humiliation et la violence.



Pour nous musulmans qui n’ignorons rien du projet de Théodore Herzl de « Eretz Israël » la Grande Israël allant du Nil à l’Euphrate, trop c’est trop. Ce projet fou de contrôler après Al Qods la Mecque et Médine ne passera pas. Le combat des palestiniens est aussi le nôtre.



Nous tenons à dire solennellement à Israël de faire gaffe et de ne pas pousser le bouchon trop loin car dans peu de temps, s’il n’arrête pas, ses ressortissants et leurs inconditionnels de tous bords risquent de ne plus trouver sur cette terre le plus petit recoin pour le plus petit répit.



Par le Président Imam Ahmad Dame Ndiaye