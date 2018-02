Levée de 3 milliards de dollars pour l'éducation : 65 pays en développement bénéficient de ce fonds

Dakar accueil aujourd’hui la grande conférence mondiale pour financer l'éducation qui sera présidée par les chefs d'Etat Macky Sall et Emmanuel Macron. A terme, cette rencontre pourrait permettre de lever de 3 milliards de dollars qui permettront à 65 pas à travers le monde de Soixante-cinq pays de pouvoir scolariser près de 264 millions d'enfants.



Ce sommet enregistre déjà la présence de 7 chefs d''Etats africains ainsi que de la chanteuse Rihanna qui entend soutenir ce projet. Cette dernière qui s'st prononcée sur les ondes de RFI, rencontre pour la deuxième fois le Président français qui a fait de l'éducation un challenge.





Dans la vision d'Emmanuel Macron, l'éducation, priorité en France doit aussi l'être en Afrique. En partenariat avec son hôte, Macky Sall, le chef de l'Etat français va ainsi inaugurer le premier des 17 collèges qui seront bâtis à Dakar, puis annoncer la création d'une université sénégalo-française, un campus scientifique.



Plus globalement, tous les acteurs s'accordent pour dire que l'éducation est sous-financée dans les pays en développement. La conférence du jour, le « Partenariat mondial pour l'éducation », en présence de plusieurs chefs d'Etat, notamment du Mali, de RCA, du Togo, du Burkina Faso, doit permettre de lever des fonds, plus de trois milliards de dollars sont évoqués, et la France pourrait contribuer à hauteur de 10%. Des sommes colossales, mais qui permettront de financer uniquement les projets des années 2018-2020.