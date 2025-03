Levée de son immunité parlementaire : Moustapha Diop fixé sur son sort ce vendredi

Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en plénière demain, vendredi. Ils procéderont à l'examen du rapport d'activités de la Commission Ad Hoc, chargée de statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Ce dernier a été cité dans l'affaire Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, qui affirme lui avoir prêté 700 millions de FCFA pour financer sa campagne lors des législatives.



L'ancien ministre sous le régime de Macky Sall a été auditionné mardi 18 mars 2025 à 15 heures par la Commission ad hoc de l'Assemblée nationale. Au sortir de la séance, le maire du département de Louga a clamé son innocence. "Il y a une fille qui dit que je lui dois 700 millions de FCFA. Je voudrais à ce propos rassurer mes militantes et militants : dans cette affaire, je suis propre et je n'ai rien à me reprocher. Personne ne peut me poursuivre en justice parce que je lui dois quelque chose", a-t-il déclaré.