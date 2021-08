Liban : Emmanuel Macron promet 100 millions d'euros d'aide "en appui direct à la population"

La France va fournir dans les mois qui viennent 100 millions d'euros d'aides directes à la population libanaise, a annoncé, mercredi 4 août, Emmanuel Macron en ouverture d'une conférence internationale de soutien à la population libanaise, un an jour pour jour après la double explosion meurtrière dans le port de Beyrouth.



Cette aide portera notamment sur l'éducation, les besoins alimentaires et l'agriculture, a annoncé le président français, en ouvrant, depuis de Fort de Brégançon, cette visioconférence co-présidée par l'ONU.



La conférence vise à répondre aux "nouveaux besoins" d'urgence de la population, estimés à 350 millions de dollars par les Nations unies, dans les domaines alimentaire, de la santé, de l'éducation et de l'assainissement de l'eau, explique-t-on à l'Élysée. Une aide de 280 millions d'euros a déjà été mobilisée lors des deux premières conférences internationales organisées par la France, ex-puissance mandataire, après la tragédie du port en 2020.