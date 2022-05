Liban: élections législatives sous haute surveillance avec une sécurité renforcée

Quelque 3,9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche jusqu'à 19h00 (16H00 TU) pour renouveler les 128 membres du Parlement. Les résultats définitifs sont attendus lundi.



Pour assurer la sécurité du scrutin, près de 25 000 soldats de l’armée et 15 000 policiers ont commencé à se déployer samedi au Liban, rapporte notre correspondant à Beyrouth. Des convois de véhicules blindés ont été aperçus dans toutes les régions libanaises en prévision de ce déploiement. Et ce dimanche matin, des militaires libanais sont déployés à l’entrée et à l’intérieur de l'école chrétienne du quartier de Gemmayzé, dans la circonscription de Beyrouth 1, où se trouve notre envoyé spécial. Les électeurs votent dans des urnes différentes selon leur confession : maronite, chrétiens orthodoxes, musulman chiites ou sunnites, etc…