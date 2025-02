Libération de Adama Fall : Me Barro félicite le tribunal et souligne l’importance de défendre les libertés publiques et individuelles

Placé sous mandat de dépôt le 24 février dernier, pour "diffusion de fausses nouvelles", le chroniqueur Adama Fall a été libéré ce mercredi 26 février par le Tribunal des Flagrants délits de Dakar.



Son avocat Me Barro, qui s’est prononcé en marge du verdict, a souligné l’importance de défendre les libertés publiques. « Le tribunal vient de prononcer la relaxe pure et simple du chroniqueur Adama Fall, qui était poursuivi pour diffusion de fausse nouvelle. Mais au cours de nos plaidoiries nous avons mis l’accent sur le fait qu’il ne peut pas y avoir de diffusion de fausses nouvelles. Il relève d’une infraction partiale. Alors nous avons relevé certains éléments qui font part à des poursuites qui n’ont aucun fondement juridique. Il faut qu’on fasse en sorte que les libertés publiques et individuelles soient défendue, soient préservée », a-t-il confié.



« En droit », a indiqué Me Barro, « on ne peut pas parler de diffusion de fausses nouvelles, je le précise, c’est une infraction partiale », ajoutant que « Adama Fall a eu à reprendre la vidéo d’une femme qui a fait une sortie et qui a dit qu’il y a un frère d’un ministre qui se livrait à un trafic de visas. Le 12 février, le ministère des Affaires étrangères a déposé une plainte contre X pour escroquerie. Le ministère a estimé que ces personnes convoyées des candidats à l’émigration à l’Espagne ou au Qatar.

L’intervention d’Adama Fall vient bien après cette date. Et lui (M. Fall), il a utilisé le conditionnel en disant : "il paraîtrait que sur la base de la plainte que j’ai eue à lire et sur la base de la déclaration d’une dame que le frère d’un ministre, le Premier ministre pour ne pas citer son nom est en train de se livrerait à un trafic de visas" », a fait savoir l’avocat qui a félicité au passage le tribunal pour son « sens élevé du droit et de la poursuite pénale ».



Revenant sur la posture du parquet sur ce dossier, Me Barro a indiqué : « Nous avons dénoncé l’auto-saisine du procureur et nous l’avons dit qu’en France cette infraction relève d’une infraction partiale. Même au Sénégal depuis que je suis avocat, je n’ai jamais été confronté à un dossier de diffusion de fausses nouvelles dans lequel dossier la personne mis sur la sellette est placée sous mandat de dépôt et jugé en flagrance. Donc l’heure est grave. On doit mettre les moyens pour la protection de libertés d’expression individuelles. C’est n’est pas un dossier à juger, c’est de la diversion. Ce dossier, je peux même le nommer « dossier impossible » parce qu’il n’y a pas de droit. On a beau cherché à plaider, mais il n’y a pas de droit », a dénoncé la robe noire.



« La preuve en est qu’aujourd’hui, le tribunal a pris toutes ses responsabilités, devant le public en relaxant purement et simplement le prévenu Adama Fall », s’est-il réjoui.