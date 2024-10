Libération de Bougane Gueye Dani : Gueum Sa Bopp fait du porte- à -porte

Après plusieurs sorties médiatiques pour exiger la libération de leur leader, les responsables de Gueum Sa Bopp changent de stratégie. Ils ont décidé d’aller à la rencontre des défenseurs des droits de l'homme pour chercher de l’aide.

Une délégation de Gueum Sa Bopp, les Jambaars, a effectué une visite ce mercredi au siège du Forum du Justiciable pour soutenir le combat en faveur de la libération du Président Bougane Gueye Dany. Ce déplacement a été l'occasion pour le Président Babacar Bâ de dénoncer fermement l'arrestation du leader politique à Bakel, où il effectuait une visite humanitaire.

« Nous avons interpellé le gouvernement lors de l'arrestation de Bougane Gueye Dany. Il est essentiel de protéger un candidat à l'élection », a déclaré Babacar Bâ.

« Parallèlement », indique un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik ce mercredi 23 octobre, « M. Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International, a reçu la délégation de Gueum Sa Bopp et a exprimé sa préoccupation face à l'arrestation de Bougane. Il a insisté sur la nécessité de sa libération pour permettre à ce dernier de participer pleinement à la campagne électorale, tout comme d'autres candidats qui occupent actuellement des postes au sein du gouvernement ».

Le document indique que le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), membre de la coalition SAM SA KADDU, a apporté son soutien à M. Bougane Gueye Dany et demande sa libération immédiate. Le PUR a également invité les acteurs politiques du pays, de tout bord, à œuvrer pour des élections transparentes et apaisées dans l'intérêt supérieur de la nation.