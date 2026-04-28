Libération de Farba Ngom : Me Bacacar Cissé, avocat du prévenu, salue «le triomphe du droit»

La Cour suprême a tranché en faveur de Farba Ngom, député-maire des Agnam, en confirmant, ce mardi 28 avril 2026, sa demande de liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire.



L’un des avocats de Farba Ngom, Me Babacar Cissé, a indiqué que le pourvoi exercé par le procureur général après l’arrêt de la Cour d’appel était "mal fondé", notamment en ce qui concerne sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. « La bonne nouvelle, le droit a été dit et bien dit par la Cour Suprême(…) C'est le triomphe du droit. Et nous estimons que c'est avec la plus grande satisfaction que cette décision-là est intervenue », a-t-il déclaré devant les journalistes, à sa sortie d’audience.



La robe noire a aussi estimé que grâce à cette décision prise par la Cour suprême « les formalités seront vite accomplies pour permettre à Farba Ngom de retrouver sa famille et ses amis, et également de retrouver sa liberté ». Selon lui, Farba Ngom va passer la nuit d’aujourd’hui (mardi), aux Almadies tout en "espérant qu’il reprendra ses fonctions" à la tête de sa commune.



Cependant, Me Babacar Cissé a précisé que cette liberté du député-maire des Agnam est assortie de «contrôle judiciaire avec des restrictions auxquelles il doit se soumettre ».