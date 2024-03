Libération de Sonko et Diomaye : Amadou Ba minimise et continue sa campagne

Depuis l'annonce officielle de la libération du leader de l’ex parti Pastef et de son poulain et candidat de la Coalition Diomaye Président bon nombre de Sénégalais et leaders politiques comme de la société civile ont réagi. Sur les ondes de I-radio, Alioune Tine a salué la décision du Président Macky Sall, Pierre Goudiaby Atépa aussi a magnifié la décision et a remercié le chef de l’Etat « pour avoir joint l'acte à la parole ».



Toutefois, le candidat de la mouvance présidentielle est resté indifférent à cette information. Actuellement à Podor où il tenait un meeting, Amadou Ba n'a pas pipé mot à ce sujet. Il s'est contenté de dérouler son programme et prendre des engagements envers les populations de Podor.



« Le président de l’emploi des jeunes, du social et de l'émergence « comme il se le proclame, a promis des conditions de vie meilleure aux habitants de Podor une fois élu président avec des projets pour les jeunes, les femmes et les personnes du troisième âge », a fait savoir Amadou Ba, candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Dans le département de Podor, c'est l'indifférence totale, ni cri de joie ni colère et pas de manifestation concernant la libération de Sonko et Diomaye.