Libération de Thione Seck: le bâtonnier de l'Ordre des avocats accuse Me Sidiki Kaba

« La nullité de la procédure », prononcée hier-jeudi par le juge Maguette Diop dans l’affaire Thione Seck continue d’alimenter les débats. Déclarant, ainsi que si le droit à l’assistance d’un conseil dès l’interpellation n’est pas respecté par les enquêteurs cela entraîne la conséquence directement, la nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire, du réquisitoire introductif, du procès-verbal d’interrogatoire de 1ere comparution des prévenus, de l’ordonnance de renvoi et de toute la procédure par la violation de l’article . Ce qui fait dire à certains observateurs que Dame justice accorde à Thione SECK ce qu’elle a refusé à l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, en prison dans l'affaire dite caisse d'avance depuis deux ans.



Le bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal Me Mbaye Gueye lui, a pointé un doigt accusateur sur Me Sidiki Kaba. Pour le juriste qui s'exprimait à la cérémonie de prestation de serment des avocats stagiaires, « le Sénégal a accusé du retard dans l’application des textes de l’UEMOA dont il est signataire sur les questions de procédures pénales ». Il accuse par ailleurs, l’ancien Garde des Sceaux Me Sidiki Kaba d’être l’un des instigateurs de cette non-application des textes dont Khalifa Ababacar sall a été aussi victime »