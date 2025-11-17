Libéré de prison, Abdou Nguer va enfin parler

Le chroniqueur Abdou Nguer fera face à la presse le 26 novembre 2025 prochain. Sollicité pratiquement par tous les organes de presse depuis sa sortie de prison, le 12 novembre, il a décidé de briser le silence lors d'une rencontre avec les journalistes.
Selon ses proches, il compte revenir en détail sur les conditions de sa détention, qu’il qualifie d’« arbitraire », et livrer sa version des faits. D’après les informations du journal les Echos, ce n’est qu’après cela, qu’il va accorder des interviews et poursuivre ses chroniques.
