Libérés au bénéfice du doute, les 4 membres de « Noo Lank » annoncent une plainte contre la police

Arrêtés la semaine dernière devant la Préfecture de Dakar au moment de déposer une demande de manifestation, les quatre (4) membres du collectif Noo Lank (Nous refusons) ont été jugés et libérés ce mercredi au bénéfice du doute. Leur avocat, Me Khouraïchi Ba a dénoncé les sévices dont ses clients ont fait l’objet et a annoncé une plainte contre les autorités policières.



« Pape Abdoulaye Touré, Malick Biaye, Fallou Diagne et Thierno Sall ont fait l’objet de sévices de la part de la Commissaire du Plateau. Ils ont l’intention de porter plainte auprès de qui de droit pour que plus jamais de telles violences ne se répètent à l’encontre des citoyens », a annoncé la robe noire.



Me Khouraïchi Bâ a vivement dénoncé les dérives des autorités policières du pays qui deviennent « récurrentes ». « Ce procès a été l’occasion de constater certaine dérive qui est en train d’être enregistrée dans le pays et qui est le fait des abus de la police dont on attend autre chose. Une pratique récurrente s’est installée. Ils veulent qu'à chaque fois que des citoyens Sénégalais se présentent devant les locaux de la gouvernance de la Préfecture, localisée à quelques pas du Palais présidentiel, ils sont systématiquement arrêtés », dixit la robe noire.



Poursuivant, M. Ba d’ajouter : « On demande aux gens de déclarer les manifestations avant qu’elles se tiennent. Si maintenant, au moment d’aller les déclarer, on vous arrête et on vous inculpe pour participation à une manifestation non autorisée, en violation de toute raison juridique, on vous prive de liberté, on vous garde en prison pour que le tribunal finisse par vous relaxer, c’est trop facile », a-t-il pesté.