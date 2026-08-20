Cameroun : retour de Paul Biya à Yaoundé après plus de 70 jours de mystère

Le président camerounais Paul Biya a regagné Yaoundé ce jeudi 20 août 2026 après plus de deux mois d'absence. Selon l'Agence France-Presse (AFP), le chef de l'État a atterri vers 16h00 GMT en provenance de Genève, mettant fin à un séjour débuté le 7 juin dernier.



Cette absence de plus de 70 jours du doyen des dirigeants mondiaux, âgé de 93 ans et au pouvoir depuis 1982, avait suscité de vives spéculations sur son état de santé et relancé le débat sur l'inertie du gouvernement. À sa sortie de l'aéroport, Paul Biya a quitté les lieux à bord de son véhicule en saluant la foule rassemblée par un geste de la main.