Nord du Nigeria : plus de 50 morts dans le naufrage d’un bateau

Au moins 51 personnes sont mortes jeudi après le naufrage d’un bateau dans l’État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, a déclaré à l’AFP un habitant de la région, tandis que les autorités ont indiqué que les opérations de sauvetage se poursuivent. Les naufrages de bateaux au Nigeria sur les fleuves et rivières sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité.



«La situation est grave. Nous avons déjà enterré 46 corps, et cinq autres viennent d’être repêchés dans la rivière», a déclaré Ibrahim Musa, ancien conseiller municipal du village de Gorau, dans le district de Goronyo, où l’accident s’est produit. «Le bateau était manifestement surchargé. Il a coulé à peine une minute après avoir pris le large. Les gens sur la rive assistaient, impuissants, au naufrage», explique Ilyasu Adamu, un autre habitant de Gorau, qui a assisté aux funérailles de 46 personnes.



Un État particulièrement vulnérable



«Deux autres corps étaient en train d’être préparés pour l’enterrement lorsque je suis rentré chez moi. Le bilan ne cesse de s’alourdir à mesure que de nouveaux corps sont repêchés dans la rivière», a-t-il ajouté.



Dahir Kure, porte-parole de l’agence nationale des secours (NEMA) dans l'État de Sokoto, a indiqué à l’AFP que les opérations de secours étaient toujours en cours. «Nous sommes actuellement sur les lieux de l’accident et avons commencé les opérations de secours», a déclaré M. Kure.



Il n’a pas été en mesure de fournir dans l’immédiat un bilan, précisant que les autorités étaient encore en train de «recueillir les informations nécessaires» sur l’accident. L'État de Sokoto, comme plusieurs autres au Nigeria, peut être particulièrement vulnérable aux crues pendant la saison des pluies, qui s’étend en général de mai à novembre, la forte pluviométrie rendant la navigation très dangereuse.



En juillet, des dizaines de personnes avaient trouvé la mort à la suite du chavirement de leur embarcation dans l’État de Jigawa, dans le nord du Nigeria.





Avec L'Essentiel. Lu