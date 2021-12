Liberté 6: plus d'1,5 milliard en billets noirs et 330 millions Fcfa en faux billets saisis par la police de Médina

Les policiers du commissariat de la Médina ont arrêté mercredi dernier un faussaire avant de saisir plus de 1,5 milliard en billets noirs et 330 millions francs en faux billets à Liberté 6. Selon « L’As », tout a commencé lorsque les éléments du commissariat de la Médina ont immobilisé un véhicule au rond-point OIT au cours d'une opération de sécurisation.



Ainsi, la fouille effectuée dans la malle s'est soldée par la découverte d'un sachet en plastique de couleur jaune contenant une grosse quantité de billets noirs. Mis devant le fait accompli, le conducteur A. Bâ dit ignorer la provenance desdits billets parce que la 4×4 Hyundai Tucson appartient à sa sœur.



Reconduit chez lui à Liberté 6, A. Bâ a refusé de livrer le code du coffre-fort trouvé dans son domicile. Il sera finalement défoncé par les policiers qui y ont découvert « 3 000 faux billets de 100 euros et 2700 faux billets de 50.000 francs ». Un total qui est évalué à près de 330 millions francs Cfa. Également, des billets noirs coupés en 100 et 50 euros, avoisinent 1,5 milliard de FCfa.



Acculé par les enquêteurs, il a révélé que c’est un de ses amis qui lui avait confié les faux billets. Arrêté, A. Bâ a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de la Médina. L’enquête est toujours en cours.