Liberté 6 : un bus de Dakar Dem Dikk saccagé après un accrochage avec un motocycliste d’un cortège funèbre

Un bus de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk (DDD) a été pris pour cible et violemment saccagé, mercredi 19 février, après un accrochage avec un motocycliste. L’incident s’est produit aux environs de 17h sur la ligne 121 en direction de la gare Leclerc, selon un communiqué de la direction générale de l’entreprise.



D’après les informations fournies, " le motocycliste tentait de couper la route au bus pour permettre le passage d’un cortège funèbre. La manœuvre a provoqué une collision, entraînant la chute des trois personnes à bord de la moto. Ces dernières, une fois relevées, se sont violemment prises au conducteur et au receveur du bus. La situation a dégénéré lorsque la foule qui suivait le cortège s’en est prise au véhicule, pourtant garé à distance de l’accrochage."



Face à cette situation, la direction de Dakar Dem Dikk dénonce "un acte de vandalisme" contre un bien public essentiel au quotidien des citoyens. "Saccager un bus revient à priver d’autres concitoyens du bénéfice d’un moyen de transport sûr, sécurisé et accessible", souligne le communiqué, parvenu à PressAfrik.



La société annonce aussi qu’elle se réserve le droit de porter l’affaire devant la justice et appelle la population à protéger les infrastructures publiques au service de tous.