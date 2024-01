Liberté 6: un homme arrêté pour vol s’avère être un kidnappeur

Un individu du nom de B. A. Diallo a été arrêté par les forces de l'ordre aux alentours de Liberté 6. Ce, suite à des vols répétés en réunion impliquant l'usage d'une arme blanche. Le suspect est également accusé de séquestration et de détournement d'une mineure, rapporte L'AS.



Selon le journal, une jeune fille âgée de 14 ans aurait été enlevée et maintenue captive pendant une semaine par le mis en cause. La disparition de la mineure a été signalée par son frère, déclenchant ainsi une enquête menée par les policiers. Ainsi, les investigations ont abouti à l'arrestation du ravisseur.



Lors de son Interrogatoire, la victime aurait d'abord tenté de disculper son agresseur, alléguant qu'elle était aux Almadies avec des amies. Cependant, sous pression, elle a fini par avouer que l'agresseur l'avait conduite à bord de sa moto jusqu'à une zone de captage où elle aurait été retenue dans une chambre.



Elle a affirmé que l'individu lui fournissait de la nourriture et de l'argent, mais a nié toute relation sexuelle avec lui. Les résultats de l'examen gynécologique sont encore attendus pour confirmer les déclarations de la victime.